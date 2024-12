Kleine Kristallkugeln, Buli-Wachablöse und EM-Aus

Sturm holt Double, EM-Euphorie in Deutschland

Im heimischen Fußball-Sport hat sich in vergangenen Jahr einiges getan. Sturm Graz beendet die Salzburger Dominanz auf Bundesliga-Ebene und krönt sich am Ende zum verdienten Double-Sieger. „Super für den österreichischen Fußball, aber du hast fast keine Steirer in der Mannschaft“, ortet „Krone“-Sportchef auch Probleme der kaum nationalen Besetzung der Blackies. Im Sommer ist kurzzeitig auch ein österreichisches Märchen in Deutschland ausgelöst worden. Zuerst Gruppensieg in der EM-Gruppe mit Frankreich und den Niederlanden, danach das bittere Aus im Achtelfinale gegen die Türkei. „Es war unheimlich schmerzhaft“, erinnert sich Richie Köck an das Drama von Leipzig zurück.



