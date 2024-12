Thiem-Abschied, Olympia-Helden und Verstappen-Show

Zwei Mal Gold in Paris, Verstappen-Show geht weiter

Valentin Bontus ist mittlerweile ein geläufiger Name in ganz Österreich, Oympia-Gold und die Auszeichnung zum Sportler des Jahres verschaffen dem Niederösterreicher weiteren Bekannheitsgrad. „Bontus ist eine klassische Olympia-Geschichte“, fasst Alex Hofstetter den Erfolg zusammen. Im Segelsport haben wir aus österreichischer Sicht schon über Medaillen jubeln dürfen, die Goldmedaille durch Lara Vadlau und Lukas Mähr kommt nicht von irgendwo her. Es ist eher eine Bestätigung der geleisteten Arbeit der letzten Jahrzehnte.



Max Verstappen krönt sich indes zum vierten Mal zum Weltmeister in der Formel 1. Die Konkurrenz ist in dieser Saison schon näher herangekommen, ein Rennen hat Formel-1-Urgestein Richie Köck aber noch in besonderer Erinnerung: „Mit einer krönenden Leistung hat er den Grundstein zum späteren Titel gelegt“. In der MotoGP kommt es hingegen zu einer weltmeisterlichen Premiere. Jorge Martin bezwingt in einem Herzschlagfinale Francesco Bagnaia.



Den zweiten Teil unseres krone.tv-Jahresrückblicks sehen Sie im Video!