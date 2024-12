Manuel Feller: „Dann habe ich zwei Bier getrunken“

„Ich bin Mitglied des Manuel-Feller-Fanclubs, und es ist noch einmal ein Geschenk von mir an Manuel. Ich denke, er kann mir das Geschenk in Kitzbühel zurückgeben.“ Der Norweger Atle Lie McGrath, nachdem er in Wengen wie davor in Adelboden hinter Feller Slalom-Zweiter geworden war.