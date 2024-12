Promis zeigten beim Charity-Race ihre Künste

Beim Charity-Race am Semmering zeigten am vergangenen Wochenende Promis wie Toni Pfeffer ihre Künste. „Ich fühle mich auf dem Schnee sehr wohl, bin ja auch im Ski-Gebiet Türnitz aufgewachsen“, grinst die österreichische Fußball-Legende. „Es geht immer um Gleichmäßigkeit“, gab er nicht nur einst am Platz eine gute Figur ab.