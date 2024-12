Im VIDEO: Das war das Semmering-Wochenende 2024

Ausgelassene Stimmung, kulinarische Köstlichkeiten und sportliche Zuversicht! So lässt sich das Semmering-Wochenende in der Hirsch‘n Alm kompakt zusammenfassen. Viel Prominenz lässt sich dabei im „Krone“-Weltcup-Haus blicken, ein Charity-Race garniert den perfekten Tag! Im Video nehmen wir Sie mit auf unser Event am Fuße des Zauberbergs.