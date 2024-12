„Das haben Kinder und Lehrer nicht verdient“

Aber wo ist die? Eine Frage, die wir auch Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) gestellt haben. Aus seinem Büro heißt es: „Die Ausschreibung erfolgte durch das Bildungsministerium, die Bewerbungsfrist endete mit 31. August 2024. In weiterer Folge prüfte eine Begutachtungskommission aus Vertretern der Stadt Wien und des Bundesministeriums die einlangenden Bewerbungen. Nach Hearings der Bewerber durch die Kommission übermittelte diese für geeignet Befundene an den Wiener Landeshauptmann und an den Bildungsminister.“