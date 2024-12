Seilbahner Hörl rechnet mit 1,8 Mrd. Euro Umsatz

Bei den Ersteintritten verzeichnete man mit Stand 22. Dezember bereits ein Plus von 15,3 Prozent gegenüber der vergangenen Saison. Unter Ersteintritten werden Gäste gezählt, die an einem Tag das erste Mal eine Liftanlage nutzen. In der Vorsaison hatten die österreichischen Seilbahnen 49,9 Millionen gezählt. In der Saison 2018/19 waren es 54,3 Millionen.