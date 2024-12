Traumstart für Skigebiete in neue Wintersaison

Schon in den frühen Morgenstunden waren am Mittwoch die Parkplätze an vielen Bergbahnen randvoll, und die Bergbahnen verzeichneten Rekordzahlen. Die Betreiber berichten von einem Ansturm, wie sie ihn seit Jahren nicht mehr erlebt haben: „Es ist wie in den besten Zeiten der Wintersportgeschichte. Die Begeisterung der Gäste ist überwältigend“, so ein Sprecher der Bergbahnen.