Hofer gibt seine Stimme schon am 10. Jänner ab

Gleichzeitig kündigte Hofer an, bereits am 10. Jänner am späten Nachmittag im Gemeindeamt Pinkafeld seine Stimme abzugeben. „Der vorgezogene Wahltag wurde im Burgenland eingeführt, um der Bevölkerung mehr Flexibilität bei der Stimmabgabe zu bieten und die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Um Letzteres geht es mir ganz konkret“, betont der FPÖ-Spitzenkandidat. Er ruft zur aktiven Wahlbeteiligung auf. Dazu haben alle, die nicht vorgreifen wollen, am 19. Jänner Gelegenheit. Der Ausgang wird diesmal mit noch mehr Spannung als sonst erwartet.