Arsenal-Schock! Teamspieler fällt länger aus

Auf die Frage nach einem genaueren Zeitplan fügte Arteta hinzu: „Ich denke, es werden mehr als zwei Monate sein. Es wird davon abhängen, wie das Narbengewebe zu heilen beginnt.“ Saka hat in dieser Saison in der Premier League fünf Tore erzielt und zehn Vorlagen geliefert. Der 23-Jährige musste vor einer Woche gegen Crystal Palace (5:1) früh vom Platz und verließ das Stadion auf Krücken. Im Oktober und November hatte Saka bereits Spiele für England und Arsenal aufgrund einer Verletzung am gleichen Bein verpasst.