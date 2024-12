Profis warnen vor der großen Gefahr durch Böller

Leider vergeht kein Jahr mehr, in dem rund um Silvester niemand schwer verletzt nach einem Böllerunfall im Spital liegt. Auch in Niederösterreich wird diese traurige Serie nicht reißen. Denn, wie berichtet, explodierte am Heiligabend der Böller in der Hand eines 14-Jährigen aus Wiener Neustadt, der ins Krankenhaus musste.