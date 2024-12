Panamakanal: Wütende Proteste nach Drohung

Vor der US-Botschaft in der Stadt Panama versammelten sich Dutzende Protestierende und skandierten Sprüche wie „Trump, du Tier, lass den Kanal in Ruhe“. Einige Demonstranten trugen Transparente mit der Aufschrift „Donald Trump, Staatsfeind von Panama“. Das Volk Panamas habe gezeigt, „dass es in der Lage ist, sein Territorium zurückzuerobern und wir werden es nicht wieder aufgeben“, sagte der Demonstrant Jorge Guzmán der Nachrichtenagentur AFP.