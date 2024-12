Im Schritt und mit Stephanus dreimal um die Kirche

Maria Saal: Segnung am Domplatz nach der Stefanimesse mit Stiftspfarrer Josef-Klaus Donko um 10 Uhr (musikalische Gestaltung: Quartett 4 Friends).

Gurk: Reiter und Pferde werden nach dem Gottesdienst um 10 Uhr am JUFA-Parkplatz gesegnet.

Karnburg: nach dem Gottesdienst um 8.30 Uhr

Heiligengeist bei Villach: nach der heiligen Messe um 9.40 Uhr

Ebenfalls nach den Gottesdiensten werden Pferde gesegnet in:

der Filialkirche St. Georgen in Villach-St. Martin (8.30 Uhr),

in St. Leonhard im Lavanttal (8.30 Uhr),

in Poitschach (8.45 Uhr),

in Himmelberg (9 Uhr),

in St. Stefan an der Gail (9 Uhr),

in Treffelsdorf in der Pfarre Obermühlbach (9 Uhr),

in Greifenburg (9 Uhr),

in Föderlach (9.30 Uhr),

in Deinsberg in der Pfarre Guttaring (9.45 Uhr),

in St. Donat (10 Uhr),

in Gräbern in der Pfarre Prebl (10 Uhr),

in Umberg in der Pfarre Damtschach (11 Uhr),

in St. Stefan im Lavanttal (10 Uhr),

in Wabelsdorf (10 Uhr);

in Weißbriach werden nach der hl. Messe um 10.30 Uhr Pferde und Reiter beim Reiterhof Golz gesegnet.

Weitere Pferdesegnungen gibt es in Possau bei St. Michael am Zollfeld am Koglerhof (10 Uhr), am Rösslgut in Pirk bei Krumpendorf (11 Uhr), beim Reitstall Warmbad (14 Uhr) und in Nötsch im Gailtal beim Reitstall Steckenpferd (14 Uhr).