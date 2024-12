Konsortium kauft Flugtaxi-Start-up Lilium

Der insolvente Flugtaxi-Pionier Lilium hat einen Investor gefunden und will sein Geschäft fortführen. Wie das Start-up an Weihnachten mitteilte, hat das Konsortium Mobile Uplift Corporation einen Kaufvertrag unterzeichnet. Die rund 1000 Mitarbeiter, denen am Freitag gekündigt wurde, würden zurückgeholt, sagte ein Sprecher.