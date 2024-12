Arbeiten zu Weihnachten: Sie halten Land am Laufen

„Besondere Atmosphäre“

„Ich bin zu Heiligabend von 6 bis 18 Uhr im Dienst“, sagt Annelies Scherl, die als Fahrdienstleiterin in der Betriebsführungszentrale Innsbruck im Einsatz ist. Von Tirol aus ist sie auch für das Rheintal im benachbarten Ländle verantwortlich. „Der Dienst an Feiertagen hat eine besondere Atmosphäre. Es ist ruhiger als an normalen Tagen und viele Kolleginnen und Kollegen sowie Fahrgäste sind in festlicher Stimmung“, weiß Scherl, die nicht zum ersten Mal am 24. Dezember arbeitet.