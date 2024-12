„Absolut mehr Licht als Schatten“ bei ÖSV-Damen

Ausbaufähig war hingegen nach dem starken Saisonstart mit Slalom-Platz zwei von Kathi Liensberger in Levi und Riesentorlauf-Rang drei von Julia Scheib in Sölden die Ergebnisse bei den technischen Damen: Denn in den letzten drei Rennen war Platz sieben von Liensberger im Slalom von Gurgl das Höchste der Gefühle.