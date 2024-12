Schneefall führte zu ersten Verkehrsunfällen

Unfall nach Ausweichmanöver

Ebenfalls am Sonntagabend geriet das Auto eines 21-jährigen Lenkers aus dem Bezirk Völkermarkt nach einem Ausweichmanöver in Velden ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall wurden seine beiden Mitfahrer, 18 und 21 Jahre alt, verletzt und mussten von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden.