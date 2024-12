Das wünscht Van der Bellen den „Krone“-Lesern

Österreich ist ein Land der Forschung, des Handwerks, der Detailliebe. Die Menschen in diesem Land finden immer wieder neue Antworten und überraschende Ideen. Sie legen erst dann den Stift beiseite, wenn die bestmögliche Lösung auf dem Tisch liegt. Und selbst dann wird stetig nachjustiert, wo es geht. Ja, das kann manchmal dauern, aber es zahlt sich aus. Im Moment wird zum Beispiel gründlich an einer neuen Regierung geschliffen und gefeilt. So lange wie nötig, so kurz wie möglich. Vergessen wir nicht, dass Gründlichkeit einen Wert hat. Unsere Zukunft soll schließlich auf starken und tragfähigen Beinen stehen.