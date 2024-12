Super-G der Damen in St. Moritz – ab 11 Uhr LIVE

Cornelia Hütter hat am Samstag beim ersten Super-G in St. Moritz ihren zweiten Saisonsieg gefeiert. Nach dem Abfahrtserfolg in Beaver Creek gewann die ÖSV-Läuferin im Schweizer Nobel-Skiort vor Lokalmatadorin Lara Gut-Behrami (+0,18 Sek.) und der Italienerin Sofia Goggia (+0,33). Lindsey Vonn belegte bei ihrem Weltcup-Comeback nach fast sechs Jahren den starken 14. Platz. Auf Hütter fehlte der 82-fachen Weltcupsiegerin aus den USA etwas mehr als eine Sekunde (+1,18).