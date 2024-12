Mattle fordert Tempo für Koalition, Lob für FPÖ

Die für Mattle in diesem Bündnis zu verhandelnden Themen seien etwa auch ein Aus für den Klimabonus oder die Bildungskarenz in seiner jetzigen Form. Dies würde Einsparungen in Milliardenhöhe bedeuten. „Wir werden uns davon verabschieden müssen, dass es für alles und jedes Förderungen und Zuschüsse gibt“, so Mattle. Er rechnet mit Einsparungen von rund 2,6 Milliarden Euro jährlich, sollten Klimabonus und Bildungskarenz entfallen. Gleichzeitig sprach er sich für „mehr föderale Möglichkeiten aus“, etwa im Mietrecht.