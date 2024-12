Dornauers Finale im Landtag: „Wir sehen uns“

Damit spielte der 41-Jährige auf seine feste Absicht an, dem Landesparlament künftig als Landtagsabgeordneter anzugehören. Der Mittwoch ist Dornauers finaler Tag als Landeshauptmannstellvertreter, am Donnerstag wird im Landtag sein Nachfolger Philip Wohlgemuth gewählt und angelobt. Dornauer wird dann in den Abgeordnetenreihen Platz nehmen. Wie lange, war unklar. Seine Partei will ihn nur „temporär“ dort sehen, doch er selbst ließ zuletzt in einem APA-Interview deutlich durchblicken, dass er dies ganz anders sieht.