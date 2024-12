Abfahrt der Herren in Gröden, LIVE ab 11.45 Uhr

Aus Österreich haben in diesem Jahrtausend nur Stefan Eberharter (2001), Michael Walchhofer (2007 und 2008) sowie Max Franz (2016) in Gröden über die lange Abfahrt triumphiert. Kriechmayr selbst war bei seinem Sieg 2022 über eine verkürzte Strecke zum Erfolg gerast. „Wenn man sich Gröden-Sieger nennen möchte in der Abfahrt, dann muss man von oben gewinnen. Das ist bei jedem Klassiker so, das ist in Kitzbühel auch so. Da sollte man schon über die Mausefalle fahren“, meinte der Oberösterreicher.