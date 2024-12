„Rollende Landstraße noch immer in der Steinzeit“

Am 30. November hat der „Not-Terminal“ am Brennersee seinen 35. Geburtstag gefeiert. In diesen 35 Jahren sind Milliarden Euro an Steuergeld in die Eisenbahnumfahrung Innsbruck, die Unterinntaltrasse und in den Brennerbasistunnel investiert worden. Verbunden mit der Zielsetzung, zumindest einen Teil des hoch belastenden Straßengüterverkehrs auf die Eisenbahn zu verlagern.