Wenn Heinzelmännchen plötzlich „leiwand“ reden

Die neuen österreichischen Heinzelmännchen bekommen ihren „leiwanden“ Dialekt von heimischen Promis geliehen, damit es auch authentisch ist. Musiker Paul Pizzera etwa spricht den kleinen Bo, der sich als Erster mit Helvi anfreundet und viele Abenteuer mit ihr erlebt: „Das Schöne am Synchronisieren ist, dass man die Möglichkeit hat, einem Charakter eine persönliche Note zu verleihen. Das ist so wie in der Musik, wenn einem jemand ein Lied schreiben würde und man interpretiert es.“ Es sei aber auch harte Arbeit im Tonstudio: „Anstrengend finde ich daran, dass man eine fremde Stimmfarbe einige Stunden am Stück halten muss. Aber das nimmt man gern in Kauf.“