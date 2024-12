Österreich hat eine Weltboxerin des Jahres

Die Titel „Boxerin des Jahres“ und „Kampf des Jahres“ werden routinemäßig von der World Boxing Federation verliehen, einem internationalen Boxverband, der 1988 gegründet wurde und professionelle Boxkämpfe sanktioniert. „Diese Auszeichnung ist für uns eine Bestätigung unseres Team-Works rund um unsere Athlet:innen“, resümiert Bounce-Chef und Promoter Marcos Nader, in dessen Boxstall Kotásková es bis an die Weltspitze schaffte: „Wir haben an diesem Abend ein großes Zeichen für den Frauenboxsport gesetzt und das Andenken an meinen Bruder hochleben lassen.“