Wie geht‘s eigentlich Kotaskovas Gegnerin?

Das Posting ist sechs Tage alt, hat‘s aber nach wie vor in sich. Mikaela Lauren, der schwedische Box-Routinier, liegt am Boden, lagert die Füße hoch, lächelt in die Kamera – alles mit schwer lädiertem Gesicht, völlig zugeschwollenen Augen, das Antlitz von allen möglichen (und unmöglichen) Farben durchzogen. Lauren, am 30. November von Österreichs Weltmeisterin Kotaskova im Titelkampf nach Punkten geschlagen, berichtet darin von Schwellungen, die von der Stirn über Nacht Richtung Augen gewandert waren. Sie war de facto ohne Sehvermögen. „Ich musste wie eine Blinde herumgeführt werden“, schreibt sie. Außerdem sei von ihr ein Attest verlangt worden, sonst wäre sie aus gesundheitlichen Bedenken heraus nicht in den Flieger Richtung Heimat gelassen worden. Also verbrachte sie eine Nacht im Spital. Die dort durchgeführten Untersuchungen gaben Entwarnungen: alles nichts Ernstes, soweit keine wirklichen Schäden. Schön anzusehen ist trotzdem etwas anderes.