Ringen um die Sehkraft der Kultur in Klagenfurt

11 (statt 16) Ausstellungen um 130.000 € (statt 180.000 €) warten 2025 in den öffentlichen Galerien, wie deren Leiterin Beatrix Obernosterer informiert. Die Stadtgalerie startet am 23. Jänner „mit vier Frauen aus drei Ländern und zwei Generationen im Zeichen ,Endloser Strukturen’. Es folgen Schenkungen an die Stadt (ab 26. 6.), die für Shootingstars Leon Löwentraut einspringen, eines von sechs „Budgetopfern“, deren Ausstellungen ausfallen, da keine Verträge bestünden. Dafür darf man sich auf das ruhige Spätwerk von Hubert Schmalix (23. 10.) freuen.