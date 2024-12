ÖFB-Kicker schwer verletzt: „Kann es nicht fassen“

Der in Minute 32 den Platz verließ, mit Schlusslicht Venezia in der Serie A bei Juventus zwar überraschte, am Ende für das 2:2 aber einen hohen Preis bezahlte. Montag bestätigte sich nach Untersuchungen die schlimmste Befürchtung: Kreuzbandriss! „Ich habe ehrlich gesagt schon damit gerechnet, jetzt aber endlich Gewissheit. Der Schock sitzt weiter extrem tief. Ich starre den ganzen Tag nur in die Leere, will und kann es immer noch nicht fassen. Der Zeitpunkt dieser Verletzung ist natürlich nie günstig, in meiner aktuellen Phase jedoch ganz besonders bitter“, seufzt der Wiener.