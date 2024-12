Luxusgüter, die die Fans (noch) in Kauf nehmen

Elf Jahre später erreichte Ayrton Senna mit seiner Gage eine neue Dimension: Pro Grand Prix eine Million US-Dollar! Wenn das Geld nicht bis Mittwoch vor dem Rennen in Brasilien auf dem Konto war, stieg Senna nicht in den Flieger. Michael Schumacher ist mit 1,3 Milliarden Euro Rekordverdiener in der Königsklasse, Lewis Hamilton könnte bei Ferrari 2025 bis zu 100 Millionen Euro pro Saison verdienen – so viel wie nie jemand zuvor!