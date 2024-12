Platznot: Neue Regeln für Neumarkter ÖBB-Parkplatz

Ab 7. Jänner wird das schrankenlose Zufahrtssystem am Park&Ride-Parkplatz beim Bahnhof in Neumarkt am Wallersee aktiviert. Dann ist für die kostenlose Nutzung nur noch mit einem gültigen Zug-Ticket möglich. Dieses wird bei der Ausfahrt gescannt. Wer keine Karte hat, muss zahlen. 50 Euro am Tag werden dann fällig. So soll eine widerrechtliche Nutzung verhindert werden.