Kaum Parkplätze: „Ich habe keine Lust mehr“

Als Ärgernis erweist sich auch die Situation am Bahnhof. Dort klagt Alfons Mayrhuber über zu wenig Platz. Pendler aus Straßwalchen und Eugendorf besetzen häufig Parkplätze, um anschließend in den Schnellzug zu steigen. „Wenn ich was Schweres transportieren muss, kann ich nicht das Fahrrad zum Bahnhof nehmen“, gibt er zu bedenken. 20 Euro Strafe kostete ihn das Parken am Grünstreifen mit dem Rad, weil sonst nichts frei war. Er fordert von den ÖBB, die Verbindung in die Nachbarorte auszubauen. Und: „Ein Parkdeck in Straßwalchen hilft.“