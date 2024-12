Eine Kapitänin übernimmt in stürmischen Zeiten

Wenn Manuela Khom in der Früh aufbricht, ist es meistens noch dunkel. Vom geografischen „Rand“ der Steiermark, von Murau, bis ins Grazer Landhaus sind es mindestens eineinhalb Stunden. Vom Landhaus, wo Khom die vergangene Periode als Landtagspräsidentin Hausherrin war, zieht sie jetzt bald in die Burg: Am Dienstag wurde offiziell verkündet, dass Khom die ÖVP als Juniorpartner in eine blau-schwarze Landesregierung führen wird. Politisches Neuland verlangt nach einem neuen Gesicht.