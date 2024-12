Kunasek präsentiert Team und Regierungsprogramm

Interner Putsch gegen den Landeshauptmann

Nach tagelangen Grabenkämpfen in der ÖVP warf Drexler am Montagnachmittag das Handtuch, in den Tagen zuvor war gegen ihn ein parteiinterner Putsch im Gang. Stimmenverluste im beinahe zweistelligen Bereich waren vielen Steirer-Schwarzen vor allem im Wirtschafts- und Bauernbund sowie in den Bezirksorganisationen zu viel, sie setzten auf Landtagspräsidentin Manuela Khom als zumindest übergangsweise Parteichefin und Landeshauptmannstellvertreterin.