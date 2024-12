Steiermark: Christopher Drexler vor dem Aus

Paukenschlag in der steirischen Landespolitik: ÖVP-Parteichef Christopher Drexler steht vor dem freiwilligen Rückzug – bzw. wird er dazu vehement gedrängt, weil seine Unterstützer mittlerweile in der Minderheit sind. Als Nachfolgekandidaten haben Barbara Eibinger-Miedl und Karlheinz Kornhäusl die besten Karten. Doch: Der Wirtschaftsbund putscht, er will Manuela Khom (bisher Landtagspräsidentin) als Nummer 1 installieren. Die Befürchtung aktuell: Eine Parteispaltung steht im Raum!