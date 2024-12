Wahlsteirerin schult Chefs im Business-Englisch

Michelle Gilluly-Beham ist eine selbstbewusste und kommunikationsfreudige Frau. Als selbst ernannte „One-Woman-Show“ bietet sie seit sechs Jahren Sprachtraining für Unternehmer und Führungspersonen. „Meine Kunden kennen sich oft in der Fachsprache bestens aus, aber beim Business-Dinner oder in der Kaffeepause fühlen sie sich unsicher“, sagt sie. Das möchte sie ändern – und ein Stück ihrer aufgeschlossenen Art an sie weitergeben.