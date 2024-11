Steirerin eröffnete Hofladen der etwas anderen Art

Regional ist quasi alles, was es in ihrem Hofladen zu kaufen gibt: Von Marmelade über Sirup und Eier bis zum Apfelsaft – vieles davon stellt sie sogar in Eigenregie her. Lokalität zählt aber auch bei Grußkarten, Puzzles, Servietten, Schneidebrettern, Haarschmuck oder Keramik. „Auf die Design-Produkte komme ich oft durch Ausstellungen von Creative Industries Styria“, erklärt Heschl-Polzhofer, die früher selbst in der Branche tätig war. „Ich arbeite als One-Woman-Show, habe aber mittlerweile ein großes Netzwerk.“