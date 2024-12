Ronaldo will Brasiliens Verbandspräsident werden

„Wir müssen wachsam sein“

Aufgrund juristischer Unabwägbarkeiten sind auch vorgezogene Wahlen ab März 2025 möglich. „Diese Verwaltungsskandale, die Unterlassungsklagen, all das hilft dem brasilianischen Fußball nicht. Wir müssen wachsam sein, sehen, was passiert, was passieren könnte, und auf die Situation vorbereitet sein“, sagte Ronaldo. Er betonte, dass die Probleme des Verbands viel tiefer liegen würden, als sie allein an Rodrigues festmachen zu können.