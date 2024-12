„Wir müssen noch besser spielen als beim Heimsieg“

Während die Bulls in der Eishockeyliga von Partie zu Partie hetzten, Sonntag noch in Linz (2:3) spielten. Und neben vier Langzeitausfällen sechs weitere Cracks vorgaben. Beim Training in der Löfbergs Arena war der Kader wieder voll, aufs Eis gingen nicht alle. Kapitän Raffl schon, der wie Huber, Hochkofler (plus rekonvaleszentem Baltram) schon 2018 stürmte, als mit dem 1:1 bei Kärpät Oulu (Gesamt 4:3) erstmals ein Halbfinalticket gelöst wurde.