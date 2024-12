Erstmals Arbeiter-Betriebsrat bei Amazon gewählt

Bei Amazon in Österreich ist erstmals ein Arbeiter-Betriebsrat gewählt worden. Das neun Mitglieder umfassende Betriebsratsteam vertrete die Interessen von knapp 700 Arbeiterinnen und Arbeitern an den Amazon-Logistikstandorten in Wien, Niederösterreich, Kärnten und Steiermark, teilte die Gewerkschaft vida am Montag in einer Aussendung mit.