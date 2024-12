Ab 19 Uhr LIVE: Super-G der Damen in Beaver Creek

Cornelia Hütter hat am Samstag nicht ganz erwartet für den ersten Weltcupsieg für Österreichs alpine Ski-Asse im WM-Winter gesorgt. Ähnlich wie im März in Saalbach beim nicht papierformgemäßen Gewinn der Disziplinen-Kugel schlug sie bei der ersten Saison-Abfahrt in Beaver Creek aus einer gewissen Außenseiterposition zu. Denn die Favoritinnen waren die letztlich zweit-, dritt- bzw. neuntplatzierten Sofia Goggia (ITA), Lara Gut-Behrami (SUI) und Federica Brignone (ITA) gewesen.