Enthüllt: So schnell war Vorläuferin Lindsey Vonn!

Der nächste Schritt ist für die vierfache Gesamtweltcup-Siegerin deshalb klar: Am kommenden Wochenende wird Vonn in St. Moritz ihr Comeback auf Weltcup-Stufe geben. Ihr großes Ziel sind die Olympischen Winterspiele 2026 in Cortina und Mailand. „Ich versuche, meine Ziele nicht zu hoch zu stecken, aber es nach Cortina zu schaffen, das wäre mein Ziel“, sagte die Abfahrtsolympiasiegerin von Vancouver 2010.