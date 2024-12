Oliver Glasner lieferte das Rezept gegen ManCity

Derby-Premiere

United sollte an ein gewisses Elend schon gewohnt sein. In der Vorsaison gab es mit Rang acht die schlechteste Endplatzierung seit 1990. Dass es selbst von dort noch bergab ging, führte zum Engagement von Ruben Amorim als neuem Trainer, der nun in sein erstes Manchester-Derby geht. Das letzte Duell des Portugiesen mit Josep Guardiola liegt allerdings nicht lange zurück. Vor 40 Tagen gewann er noch mit Sporting Lissabon gegen City in der Champions League glatt 4:1.