Heiko Gigler krault mit Rekord ins WM-Finale

Österreichs Schwimmer sind am vorletzten Tag der Kurzbahn-WM in Budapest als Duo in der Abendsession (ab 17.30/ORF Sport +) vertreten. Neben Simon Bucher über 100 m Delfin ist dies Heiko Gigler, der sich am Samstagvormittag mit einem rot-weiß-roten Rekord über 50 m Kraul gerade noch als 16. für das Semifinale qualifizierte. In 21,19 Sek. verbesserte er seinen eigenen Rekord um 0,06 Sekunden.