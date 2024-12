Max Verstappen: Weltmeister 2025? „Wird sehr eng“

Ehe der frisch gebackene Vierfach-Champion am Freitag in Kigali seine Trophäe entgegennehmen durfte, stellte er sich der ein oder anderen Journalisten-Frage. Als sich ein Reporter erkundigen wollte, welchen Stellenwert denn der Titel für Verstappen habe, meinte dieser: „Alle WM-Titeltriumphe sind einzigartig, und das macht sie auch so speziell. Für uns war dieses Jahr eine ziemlich große Herausforderung, umso stolzer bin ich, dass ich den Titel trotzdem gewinnen konnte.“