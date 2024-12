Bürgermeister und Dompfarrer beim „Pack‘lschupfen“

„Nicht gebt‘s ihnen die schweren Packl‘n“

Mit der „Team Christkind“-Aktion macht die Post die Not der Paketmassen bewusst zur Tugend: Oblin war an jenem Tag zuvor schon vier Stunden am Fließband im Einsatz, und am Tag davor drei Stunden in einer Filiale. „Das tut gut. Es erinnert einen an den nötigen Respekt und Demut vor dieser Arbeit. Und man fällt als Vorstand dann auch andere Entscheidungen“, findet Oblin. Auch Ludwig und Faber kamen ordentlich dran: „Nicht gebt‘s ihnen die schweren Pack‘ln. Wir wollen ja, dass sie wiederkommen“, raunte ein Postbediensteter einem anderen zu. Doch da war es schon zu spät.