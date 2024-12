„Das sind die Teams, die du schlagen willst“

Mit einem 4:2-Sieg in Klagenfurt ging die Prestige-Serie gegen den KAC gut los, das 0:4 in Graz deckte zuletzt aber plastisch ein großes Problem der 99ers auf: 38 Schüsse auf Dahm, kein Tor – im Gegenzug bezwang der KAC Gunnarson mit 16 Schüssen viermal! Freitag in Salzburg gab’s dasselbe Bild: 41:34 Torschüsse – 2:3 n.V.!