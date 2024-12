Salzburger Festspiele einigten sich mit Davydova

Nach dem Rauswurf der Schauspielchefin Marina Davydova von den Salzburger Festspielen haben sich das Direktorium und Davydova nun außergerichtlich geeinigt. Damit wird es kein Verfahren beim Arbeitsgericht geben. Die Ex-Schauspielchefin hatte rechtliche Schritte angekündigt. „Beide Parteien halten an ihren Rechtsstandpunkten fest, gelangten aber einvernehmlich zu dem Ergebnis, langwierige und aufwändige juristische und gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden“, teilten die Festspiele am Freitag in einer Aussendung mit.