Presse zur WM-Vergabe: „FIFA verkauft seine Seele“

Blick: „Aufgrund der hohen Temperaturen in den Sommermonaten von bis zu über 40 Grad, ist es wahrscheinlich, dass es hierzulande wie schon bei Katar keine sommerliche Public Viewings geben wird. Das Programm 2034 ist allerdings bereits vollgepackt. Im Februar steigen die Olympischen Winterspiele in Salt Lake City, vom 29. November bis 14. Dezember finden die Asia Games in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad statt und zwischen 11. November und 10. Dezember ist in diesem Jahr der Fastenmonat Ramadan. Bleiben also theoretisch zwei Slots: Eine Neujahrs-WM zu Beginn des Jahres 2034 oder gar eine Ostern-WM im Frühling. Saudi-Arabien selber hat sich im Rahmen der Bewerbung noch nicht auf einen festen Zeitraum festgelegt.“