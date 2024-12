Offiziell! WM 2034 findet in Saudi-Arabien statt

Die Fußball-WM 2034 wird in Saudi-Arabien ausgerichtet. Die Endrunde 2030 vergab der Kongress des Weltverbandes FIFA am Mittwoch wie erwartet an Spanien, Marokko und Portugal sowie für jeweils ein Eröffnungsspiel nach Argentinien, Paraguay und Uruguay. Die Vergabe erfolgte online in einer Abstimmung für beide Endrunden per Akklamation. Es gab jeweils keine Gegenkandidaten.