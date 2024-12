Trump plant Dekrete-Flut an Tag 1 seiner Amtszeit

Trump – der vom Magazin „Times“ wohl wieder zur Person des Jahres gekürt wird (siehe Video oben) – hat sich schließlich noch andere Maßnahmen für „Day One“ vorgenommen. So hat er eine Begnadigung von Randalierern in Aussicht gestellt, die am 6. Jänner 2021 an dem Sturm auf das Kapitol beteiligt waren.